中國國家主席習近平在北京以視頻方式出席亞太經合組織工商領導人對話會並發表主旨演講。他指出，中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙循環。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

內地股市半日向好，滬指最高見過3357點，收報3351點，升3點或0.11%，成交額1965億元人民幣(下同)。

深證成指低開高走，日中最高見13758點，收報13742點，升84點或0.62%，成交額2755億元，兩市合共成交額4720億元。

創板指曾跌穿2600點水平，低見2593點，收報2639點，升18點或0.69%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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