港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，按日跌0.63點子至0.10286%，創逾十年半低位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.06點子至0.03821%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.05304%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.07179%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.32321%；6個月期HIBOR無升跌，報0.55518%；12個月期HIBOR無升跌，報0.71304%。

港元現報7.7524元，升值4點子；美元指數現報92.456，升值0.14點或0.15%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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