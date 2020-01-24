1個月HIBOR轉跌 創逾十年半低
文章日期：2020年11月19日 11:24
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，按日跌0.63點子至0.10286%，創逾十年半低位。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.06點子至0.03821%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.05304%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.07179%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.32321%；6個月期HIBOR無升跌，報0.55518%；12個月期HIBOR無升跌，報0.71304%。
港元現報7.7524元，升值4點子；美元指數現報92.456，升值0.14點或0.15%。
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