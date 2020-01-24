「超人」李嘉誠積極投資科技領域。加拿大醫療設備公司Spiderwort Inc. 近日宣布完成250萬美元種子輪投資，由李嘉誠旗下維港投資領投。Spiderwort同時宣布，美國FDA已將其脊髓支架植入物CelluBridgeTM 納入為「突破醫療器材」。

Spiderwort革命性生物材料，是利用植物纖維素(如蘆筍、蘋果纖維等)技術，創健一個支架，以支持人體的健康組織再生。這生物材料由微通道組成，在脊髓受損區域引導神經元再生。臨床前研究表明這種方法可恢復運動功能。

此外，李嘉誠基金會去年分別資助在香港大學和中文大學，安裝兩台來自於新西蘭光譜光子計數研究機構MARS Bioimaging Ltd（MBI）的彩色醫學掃描儀作臨床前研究之用。基金會發言人表示，MBI革新的彩色醫學掃描儀，把CERN的粒子物理學研究轉化為實質應用，連微細的骨折傷患，也可得到更精準的診斷，進一步展示基礎科研如何造福人類，解決日常問題。

利用MBI彩色醫學掃描儀掃描活人體，其光譜X射線成像以及強大的內部迭代重建和材料分解算法，可實現更高質量的成像，並具有對骨骼的更大區分能力，包括微觀結構、軟組織、韌帶、肌腱和軟骨。透過改善成像，尤其是圍繞骨或金屬界面的成像，有可能顯著減少與手術相關的不確定性。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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