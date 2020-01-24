美股向下，港股開市受壓。恒指今早低開83點或0.32%，報26460點，成交金額64億元；國指今早低開48點或0.46%，報10591點。恒生科技指數開市報7946點，跌0.33%。

工行（1398）領跌，開市跌1.49%，報4.64元，拖低恒指14點。ATMX全線走低，騰訊（0700）報586元，跌0.51%；阿里巴巴（9988）報250元，無升跌；美團（3690）報297元，跌1%；小米（1810）報23.7元，跌1.25%。藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，升1.02%，報39.75元。

中國國常會強調穩定和擴大汽車消費 將開展新一輪汽車下鄉及以舊換新。車股向上，吉利汽車（0175）報22.75元，升0.89%；比亞迪股份（1211）報177.1元，升0.34%；華晨中國（1114）報7.07元，升1%；廣汽集團（2238）報8.28元，升2.6%；東風（0489）報8.58元，升3.37%；長城汽車（2333）報13.78元，升1.17%。

其餘個股方面，軟銀減持眾安在線（6060），持股比例從6.03%降至5.92%，眾安報38.75元，無升跌。

中國交易商協會稍早公告稱，發現海通（6837）涉嫌為永城煤電違規發行債券提供幫助，海通報6.59元，跌3.37%。

謝瑞麟（0417）中期虧損4157.8萬元，開報0.88元，無升跌。

融創服務（1516）今日上市，開報11.6元，與招股價相同。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

美心創辦人伍沾德辭世 享年101歲

港股ADR跌121點 國常會強調擴大汽車消費 留意車股

德琪醫藥超購263倍 一手中籤率20%

馬斯克確診新冠肺炎 Tesla股價未受影響 收升一成

【專家觀點】張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸

【專家觀點】張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機

憂疫情惡化 美股三大指數齊跌 道指挫344點