美股低收，港股ADR收報26423點，跌121點或近0.5%。個股ADR齊跌，匯豐 （0005） ADR折合報39.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （0700） ADR折合報585.08元，跌3.92元或近0.7%；建行（0939）ADR折合報5.98元，跌0.11%。

亞洲股市偏軟，日經平均指數今早低開99點或0.39%，一度跌最多195點或0.76%，現報25641點，跌0.34%；韓國首爾綜合指數今早低開8點或-0.34%，最多跌14點或0.57%，現報2541點，跌0.17%。

焦點股份

阿里影業（1060）、EPRINT集團（1884）、莎莎（0178）、維他奶（0345）、旺旺（151）、網易（9999）今日公布業績。

中國國常會強調穩定和擴大汽車消費 將開展新一輪汽車下鄉及以舊換新，留意汽車股。

國際油價創兩個月新高，疫苗新聞振奮需求希望，留意三桶油表現。

騰訊（0700）據報參與投資線上教育初創公司Udemy。

軟銀減持眾安在線（6060），持股比例從6.03%降至5.92%。

中國交易商協會稍早公告稱，發現海通（6837）涉嫌為永城煤電違規發行債券提供幫助。

謝瑞麟（0417）公布，截至9月底止中期，股東應佔虧損4157.8萬元，去年同期錄得盈利156.8萬元，每股虧損16.7仙，不派中期息。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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