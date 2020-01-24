美國蘋果公司（Apple）「減稅」！蘋果今天宣布推出「App Store小型企業計劃」，若企業過去一年從App Store的收入為100萬美元（約775萬港元）或以下，其App Store佣金（被外界稱為「蘋果稅」）將會削半，由以往的30%降低到15％，明年1月1日起實行。蘋果表示，新冠病毒加速數字化發展，希望藉今次下調佣金，有助小型開發人員和企業有更多資源，在App Store系統上投資和發展。

若從App Store取得100萬美元或以上收入的企業，並不包括在此計劃，其App Store佣金將維持30%。蘋果首席執行官Tim Cook指，App Store像其他行業一樣，是經濟增長的引擎，創造數百萬個新的工作機會，並為任何有好主意的人提供創業之路。蘋果的新計劃能讓小型企業節省一筆資金，有助他們繼續開發更多應用程序。

早前，歐盟委員會正式向蘋果應用商店App Store及蘋果支付（Apple Pay）展開反壟斷調查，以評估蘋果在歐洲經濟區（EEA）內透過官方下載途徑及「App內購買」機制，向所有軟件強制抽佣，並限制軟件開發商向用戶建議其他較便宜的購買服務方式，是否違反歐盟的競爭條例。