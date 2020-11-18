外電《彭博社》報道，摩根大通昨（17日）向客戶發表報告指，由美國制裁名單內的中資公司所發行的新債券，上周已從該行的債券指數中剔除。有關安排決定適用於受影響發行人的新債、續發債及重發債券。已發行的債券將暫時保留在指數內，有待華府公布更多相關細節後，將重新評估有關債券的資格。

該行表示，其債券指數包含72隻與受制裁公司有關的證券，估計以JACI指數受到的影響最嚴重，有關公司合共佔比3.7%權重。另外，摩根大通又指，因應目前未知國際經紀交易商是否會被視為美國人，以及從1月11日起是否能夠對受制裁公司的證券進行交易；而受制裁公司債券的流動性可能顯著受損。

美國總統特朗普上周四（12日）簽署行政命令，禁止美國資金投資31間被指與解放軍有關連的中國企業，包括三大電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）及中移動（0941）的母公司，與中海外（0688）母企中國建築集團。禁令表明，明年1月11日起美國資金不能再增加投資在這些企業，已投資的亦要在明年11月11日前沽清。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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