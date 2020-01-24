香港寬頻推自家創網購平台HOME+ 採用分成收費制不設上架費
文章日期：2020年11月18日 18:20
香港寬頻（1310）推自家創的網購平台HOME+，當中涵蓋食材、家電、保健產品、個人護理等各式商品。HOME+稱，今次的網購平台有別於一般的傳統購物平台的做法，不向貨品供應商收取上架費或年費，以及宣傳費。但會採用收入分成的方式收費。HOME+形容，今次的平台是共享經濟平台，透過HOME+的平台鼓勵商戶緊密合作，向潛在的客戶群推廣業務。HOME+還提及，其母公司香港寬頻擁有龐大的客戶群，包括約佔全港三分之一的家庭，和全港二分之一營業中的企業宣傳推廣HOME+的平台。
HOME+更指，會善用由鴻福堂、大昌行、余仁生和香港復康會提供的分店網絡作為自提點。目前全港設置約70個自提點，料今年年底將擴展至超過100個。HOME+的中央速遞採用嘉里物流，稱貨品最快可於兩天內送達目的地。
HOME+的執行主席楊主光指， HOME+ 正處於初始運作階段，現已有來自超過400個品牌的產品在平台上發售。楊主光更預計，產品數目將在年內快速增長。
HOME+設置迎新優惠，由今日即日起至12月31日，於HOME+購物滿500元 即減100元，名額每日5000個，每個賬戶可享折扣優惠次數不限 。當客戶於該平台購物滿500元，可獲贈香港寬頻價值680元的賬額回贈優惠碼一個，其適用於新登記香港寬頻指定家居寬頻服務 。
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