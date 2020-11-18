中國交易商協會發公告表示，因發現海通證券（6837）及其相關子公司涉嫌為永城煤電控股違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。

交易商協會表示，前述涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和交易所市場公司債券；如調查中發現相關機構存在操縱市場等涉嫌擾亂市場秩序的惡劣行為，交易商協會將予以嚴格自律處分，並移交相關部門進一步處理。

永城煤電發行10億元人民幣270天期的超短融「20永煤SCP003」發生實質性違約後，中國銀行間市場交易商協會早前稱，協會關注到永城煤電發生實質性違約；協會將對發行人及相關中介機構在業務開展過程中是否有效揭示風險並充分披露、是否嚴格履行相關職責啟動自律調查。

海通證券全日收報6.82元，升1.34%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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