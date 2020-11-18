謝瑞麟：減租幅度不理想 繼續爭取市價租金
文章日期：2020年11月18日 18:10
謝瑞麟（0417）主席及行政總裁謝邱安儀在業績會上表示，集團至新冠病毒爆發以來，一直與業主商討減租事宜，惟減租幅度不理想；同時獲業主減租的店舖愈來愈少，未來繼續持謹慎態度考慮租鋪事宜。她又指，以續租的分店獲得業主較大的議價空間，未來會繼續爭取符合市價的租金水平。
集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴指，公司每年約有三分之一的店舖需要續租，大部分店舖獲減租約兩成。集團期內員工總數下跌一成，伍綺琴說，去年同期的香港員工約有700多名，現時減少至200多名至486名，主要影響與旅行團有關的員工，強調數字跟今年3月持平。惟問及「保就業」計劃將於本月完結，未來有沒有裁員計劃，集團並沒有回應。
謝邱安儀指，會把握中國「內循環」政策帶來的商機，繼續配合市場現況調整業務規模及營運成本，並繼續發展線上市場推廣策略。伍綺琴補充稱，集團的電商業務收入佔比由5%提升至10%，主要來自中國內地，未來會繼續擴展、投資電商業務。
記者：蔡穎霖
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