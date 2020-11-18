謝瑞麟（0417）主席及行政總裁謝邱安儀在業績會上表示，集團至新冠病毒爆發以來，一直與業主商討減租事宜，惟減租幅度不理想；同時獲業主減租的店舖愈來愈少，未來繼續持謹慎態度考慮租鋪事宜。她又指，以續租的分店獲得業主較大的議價空間，未來會繼續爭取符合市價的租金水平。

集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴指，公司每年約有三分之一的店舖需要續租，大部分店舖獲減租約兩成。集團期內員工總數下跌一成，伍綺琴說，去年同期的香港員工約有700多名，現時減少至200多名至486名，主要影響與旅行團有關的員工，強調數字跟今年3月持平。惟問及「保就業」計劃將於本月完結，未來有沒有裁員計劃，集團並沒有回應。

謝邱安儀指，會把握中國「內循環」政策帶來的商機，繼續配合市場現況調整業務規模及營運成本，並繼續發展線上市場推廣策略。伍綺琴補充稱，集團的電商業務收入佔比由5%提升至10%，主要來自中國內地，未來會繼續擴展、投資電商業務。

記者：蔡穎霖

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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