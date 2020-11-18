彭博報道引述星展在上海的發言人表示，由於華晨汽車集團近期的一些資產轉讓行為危害債權人利益，星展已正式提出仲裁申請，並申請就相關資產進行財產保全。

華晨集團正陷入債務違約困境，根據集團星期一（16日）在中債網的公告，星展銀行上海分行已經向上海國際仲裁中心，以融資合同糾紛為由對華晨汽車集團提出仲裁，涉案金額7.79億元（人民幣．下同）。報道指，星展是華晨債權銀行中最主要的外資銀行。

星展指控華晨集團的資產轉讓行為，是指9月30日集團將所持華晨中國（1114）股份悉數轉移予集團旗下全資子公司遼寧鑫瑞，而本月5日，華晨中國公告稱，遼寧鑫瑞與獨立第三方貸款人簽訂協議，將其持有的華晨中國的股份質押，作為貸款融資的抵押品。及至上周五（13日），一間內地汽車模具廠因被華晨集團拖欠1016.7萬元，向瀋陽市中級法院申請對華晨集團破產重整。

報道引述星展銀行上海發言人指，華晨集團在未取得債權人的同意之下，做出如此重大資產處置安排，已經實質危害到所有債權人利益，且華晨方面尚未給銀行任何說明。此次華晨債務如果處理不當，將動搖包括星展在內廣大外資機構和國際投資人對於相關東北及遼寧地區營商環境及經濟前景的信心，也會導致對地方國企信用的質疑。

華晨汽車集團旗下華晨中國全日收報7元，升1.45%。

記者：陳子凌

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