彭博報道，匯豐允許香港合資格員工每周在家工作最多4天，匯豐發言人稱一直有為員工提供不同程度靈活性的計劃。不過，根據匯豐於11月4日發送給員工的內部備忘錄顯示，「我們一直在尋求拓展工作方式的靈活性」，該行會為每周在家工作最少2天的員工，推出一次性津貼2500元以購買指定的項目設備，從而建立一個符合人體工學的家庭辨公室，並最少持續12個月。

備忘錄指，當中符合條件的項目包括人體工學椅、辦公桌、電腦顯示器、鍵盤或滑鼠等，該行又指，員工可以就今年2月至11月1日的收據進行追溯索償，同時鼓勵員工與經理進行討論，並找到適合業務需求及個人情況的方式，來構建靈活的工作機會。

匯豐財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）於10月時曾表示，部分員工傾向選擇遠程辦公模式，可能會為公司節省成本。報道又指，匯豐與其他全球和區域性銀行都在適應疫情帶來的新常態，部分歐洲銀行亦預測，即使疫情過後，員工仍會有約一半時間在家辦公。

記者：溫藹紅

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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