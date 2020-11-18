《南華早報》引述國泰（0293）的內部備忘錄報道，國泰擬永久停辦7條錄得虧損的航線，包括來往香港至紐約的Newark機場、英國倫敦的Gatwick機場、美國西雅圖、愛爾蘭都柏林、美國華盛頓、比利時布魯塞爾，以及馬爾代夫。

該內部備忘錄稱，有關航線將永久停辦。有內部人士稱，該些航線均錄得虧損。不過，有消息人士指，一旦全球旅行恢復正常，該些航線可能會恢復營運。

報道引述國泰發言人表示，集團預計至2021年上半年客運力只是2019年的25%，全年客運力低於50%。集團經過仔細考慮，短期內不太可能重新營運該些航線，現時仍處於非常多變，集團將持續審視旗下的航線網絡。

國泰全日收報7.02元，升2.18%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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