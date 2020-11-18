最近東京正部署發展成為國際金融中心，香港家族辦公室協會主席關志敏表示，其實不止日本，包括台灣、新加坡及歐美均爭取成為家族辦公室樞紐，日本方面成事與否仍然言之尚早，但是他認為，每個地區的定位均可以不同。始終家族在財富規劃及資產配置需花工夫及長遠布局，並以家族做本位，短期的波幅應不致觸發大變動，並且因應家族起家及委託授權，透過家族辦公室處理集中風險的問題。

他又說，香港在發起家族辦公室方面有地理上的優勢，在大灣區中亦以香港的金融發展最成熟。在現時全球7300個已成立的單一家族辦公室中，亞洲佔比已有17%，加上全球每10個億萬富翁中，已有4個在大中華區出現，但是仍未有業界的服務覆蓋，因此預料家族辦公室行業快速增長。選擇在港成立家族辦公室者，已反映對香港市場的信任，並偏向以香港作為記賬中心，在港的家族辦公室結構亦多人使用。儘管香港巿埸非盡善盡美，但是在他眼中已好過很多地方。

今次成立協會，關志敏稱，會代表業界去和政府及不同持份者溝通。隨著港府8月份起推動新的有限合夥架構及税務安排後，他相信協會成立，可以協助加速行業發展。副主席何祖光認為，在過去兩年越來越多高淨值人士人士在港出現，加上已提供投資基金、設立有限合夥、一般合夥等投資工具結構選擇，資本市場流動性亦高，同時在見到更多資產配置到亞洲及中國，香港在成立家族辧公室方面已有優勢去促進未來發展。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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