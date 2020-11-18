彭博：匯豐允許香港員工每周在家辦公最多4天
文章日期：2020年11月18日 16:37
彭博報道，匯豐允許香港合資格員工每周在家工作最多4天。報道指，該行發言人已確認有為員工提供不同程度靈活性的計劃。
報道引述匯豐在11月4日發送給員工的內部備忘錄和指引稱，「我們一直在尋求拓展工作方式的靈活性」。指引顯示，匯豐向香港員工提供了3項選擇，一是以在家工作模式為主的「靈活在家辦公人員」，每周固定在家工作多達4天；二是「靈活的辦公室辦公人員」，每周可以最多在家工作2天，三是一直在辦公室辦公的人員。
匯豐財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）於10月時曾表示，部分員工傾向選擇遠程辦公模式，可能會為公司節省成本。報道又指，匯豐與其他全球和區域性銀行都在適應疫情帶來的新常態，部分歐洲銀行亦預測，即使疫情過後，員工仍會有約一半時間在家辦公。
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