恒指早市破頂升穿26500點，見高見26618點已成全日高位，午後恒指窄幅波動，收市升129點或0.49%，報26544點，成交金額1337億元，較上日減少6.82%，是本月3日1296.32億元成交後最少；國指升89點或0.85%，報10640點。恒生科技指數收報7972點，升0.49%。恒指20天線(25427.8點)續升穿250天線(25378.11點)，現黃金交叉。多隻半新股破頂。

藍籌30隻升，17隻下跌，3隻無升跌。其中，與戴姆勒研發下一代引擎的吉利汽車（0175）創52周高，見22.95元，收報22.55元，升6.87%，是升幅最大的藍籌；而藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）跌1.92%，收報79.25元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）升1.29%，收報589元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；今日出現國指期貨期權數據有誤的港交所（0388）跌0.8%，收報370元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

恒生科技指數成份股17隻升，10隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是丘鈦科技（1478）收報10.1元，升7.45%；跌幅最大的是心動公司（2400）收報33.35元，跌1.04%。

單日流出後，北水南下合計淨流入18.01億元。南水北上合計淨流出1400萬元人民幣，終止連續2日流入。

兩公司上市，亞東集團（1795）定價0.84元，收報0.83元，跌1.19%。祥生控股（2599）定價5.59元，收報5.59元，無升跌。

多隻半新股破頂，包括思摩爾（6969）高見49.1元，收報48.55元，升4.26%；農夫山泉（9633）高見46.4元，收報43.95元，跌0.56%；新東方（9901）高見1424元，收報1402元，升1.96%；百勝中國（9987）高見459.2元，收報457.2元，升0.263%。

謝瑞麟（0417）中期轉虧，蝕4158萬元，不派中期息。收報0.88元，無升跌。

京能清潔能源（0579）被提私有化，要約價為每股2.7元，較其上周停牌前收市價2.42元，溢價11.57%。收報2.54元，升4.9%。

全面「染紅」，死線前向光大證券（6178）悉售新鴻基金融股權，新鴻基公司（0086）套逾24億。光證收報7.14元，升3.3%。新鴻基公司收報3.36元，升4%。

金山軟件（3888）第三季純利按季跌93%。收報42元，跌3.78%。

其他破頂股包括滔搏（6110）創上市新高，見12.4元，收報12.36元，升6.74%；京投交通科技（1522）創52周高，見0.72元，收報0.69元，升25.45%；紫金礦業（2899）創52周高，見7.56元，收報7.4元，升4.08%；海豐國際（1308）創上市新高，見15.4元，收報15.26元，升4.52%；中遠海控（1919）創52周高，見7元，收報6.92元，升1.91%；友邦（1299）創上市新高，見90.9元，收報89.85元，升0.73%；招商銀行（3968）創上市新高，見50.95元，收報50.95元，升3.35%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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