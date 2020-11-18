東亞銀行（0023）總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，財富管理一直是該行的重點策略之一，今年上半年東亞銀行的零售財富管理收入按年增長12.5%，該行將繼續開拓財富管理的非利息收入來源，提高總收入的佔比，預期當中零售高端客戶發展潛力甚大，該行將持續增聘客戶服務人手包括客戶經理、投資及保險專才等。

東亞於今年5月宣布重新定位顯卓理財品牌，她指出，該行今推出顯卓私人理財服務，主要目標為銀行資產達500萬元或以上的零售高端客戶提供更多服務，相信其對長遠的資產配置服務需求甚大，有助填補顯卓理財及私人銀行的服務需求空間。她又指，當中有近八成的零售高端客戶，同時持有該行的投資理財及保險產品，更見大部分客戶積極檢視及調配個人資產管理策略。

提到本港市場多家虛擬銀行出台，她認為，虛銀為業界帶來更正面的營運新思維，且有助推動行業有更多創新的產品與服務，而該行於數年前亦已致力推動數碼化，尤其是疫情期間更加快了銀行的數碼應用，目前東亞電子銀行的滲透率已超過五成，有約80%的金融交易亦是透過自動化渠道處理。

另外，雖然客戶經手機銀行處理的財富管理交易量按年大增，但她認為，高端客戶群仍然對於客戶經理及專業意見需求仍大，因此未來會繼續透過不同渠道吸納新客戶。至於貸款方面，她預計今年零售貸款將趨放緩，但強調資產質素保持平穩，目前風險可控。

記者：溫藹紅

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

【有片：投資王道】王弼：巿場炒作Reflation Trade 可留意金融股

香港家族辦公室協會成立 冀促進與專業界溝通

富士康科技2億元建越南廠房 料年產達百萬塊面板

波音737 MAX獲美國批准恢復飛行

滬指一枝獨秀 深證成指、創板指兩連跌

惠康與逾260間慈善機構合作派現金券和餐券 料年底前完成

蓋茲料疫情後逾五成商務旅行消失 待辦公室天數少三成

港交所：繼續調查事件 國指期貨期權今早起有誤