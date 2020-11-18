其中，加薪幅度相對較大的工種預期為數據分析（+3.8%）、營銷及業務拓展（+2.4%）、教育（+2.1%）、運輸及物流（+2.1%）、資訊科技（+1.5%）、設計（+1.4%）等，其他工種的薪酬調整則與平均數相若。

招聘人手方面，有64%僱主預期能於明年回復正常招聘水平，但63%僱主傾向在明年首季凍結或維持現有人手，只有14%僱主表示有意增聘全職人手以擴展業務，主要聘請前線及基層職員（52%）及中層管理人員（50%），市場需求較大的6個工種包括銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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