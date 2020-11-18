調查顯示明年打工仔平均加薪0.8% 創10年低
文章日期：2020年11月18日 16:01
JobsDB於今年9月委託獨立調查機構，訪問本港436家商業機構，就明年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，結果顯示，僱主預期來年打工仔平均加薪幅度只有0.8%，為自2010年起同類型調查中最低。
其中，加薪幅度相對較大的工種預期為數據分析（+3.8%）、營銷及業務拓展（+2.4%）、教育（+2.1%）、運輸及物流（+2.1%）、資訊科技（+1.5%）、設計（+1.4%）等，其他工種的薪酬調整則與平均數相若。
招聘人手方面，有64%僱主預期能於明年回復正常招聘水平，但63%僱主傾向在明年首季凍結或維持現有人手，只有14%僱主表示有意增聘全職人手以擴展業務，主要聘請前線及基層職員（52%）及中層管理人員（50%），市場需求較大的6個工種包括銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。
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