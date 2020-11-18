隨着更多大中華地區富豪或新貴崛起，加上金融發展局倡議香港在現有的財富管理中心，發展成為家族辦公室樞紐，業界發起成立香港家族辦公室協會。該會主席關志敏表示，協會內現有5個成員，冀成立首年能夠將成員數目增至50名。他指出，協會冀代表業界發聲，提升外間對家族辦公室的認識，並且促進和主要核數師、律師事務所、監管機構及與業界運作相關的專業機構交流。配合證監會醞釀推出監管架構，他冀增強市場對業界的信心。

香港家族辦公室協會將於明年1月開始營運，他們會通過發出邀請招攬新成員加入。關志敏指出，香港平均每100萬人中有1300名財富過億元的億萬富豪，不單超越盧森堡，按比例亦比全東南亞只有4000名億萬富豪為多，區內每10名富豪中，更有4名來自大中華地區。但是相比起私人銀行或家族辦公室在美國的滲透率已逾40%、歐洲佔30%，亞洲地區滲透率只有5%而言，正好提供市場空間供在港的家族辦公室行業高速發展。隨著更多與金融科技打造出來的億萬富豪湧現，加上香港新股上市的數目為亞洲區內的20倍，香港股市成為更多億萬富豪的誕生地，因此他預期，這會對在港的家族辦公室服務需求增加。

至於業界會否通過協會爭取專門的牌照類別監管，關志敏說：「目前言之過早，隨着證監會已經草擬框架，協會期望監管機構加強溝通，令業界有清晰的監管環境，將行業的認受性提高，從而引起市場注意，提升對業界的信心」。他更指，現時對業界最大的挑戰在於人材庫，原因是業界屬於傳統行業中的新行業，已有的人材很多從事私人銀行、信託等機構，但是要將該等人材配合家族辦公室的長遠需要，則既要轉變思維，同時亦要更多行業相關的教育。因此他認為，業界有需要和傳統四大核數師事務所、稅務、合規等人員，建立更多交流。另已有業界聯同香港大學合作，在學士學位課程提高家族辦公室相關的課程元素，冀藉此培訓更多人材，配合需求。

該會副主席何祖光更稱，家族辦公室的功能不限於協助客戶投資，亦涵蓋財富規劃、傳承、管治等。因此他寄語業界：「要為客戶尋求最好的服務及建議，而不是向客戶銷售一項產品或一家銀行的服務」。有見香港鄰近大灣區及中國市場，市場活躍，又具備良好管治等條件，他預期會吸引更多家族辦公室在港成立，利便經港使用不同記賬中心管理財富。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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