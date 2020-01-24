一田半年一度的購物優惠日將於11月25日至12月1日，一連7日的休惠日分別在12間分店舉行。一田指，因為疫情反覆，決定將超市的優惠日延長七日，至12月8日。

至於開賣首日延長至下午二時開始，其他日子開店時間如常，並加強人流控制。一田百貨行政總裁黃思麗表示，將在14日的優惠日期間招聘800名短期店務人員，14日薪金為6300元。她更指，公司今年年初已實施加薪措施，今年沒有裁員計劃，未來一年亦沒有劃一的裁員計劃。

今次的一田購物優惠日加推多款電器的1折優惠，當中有1折電視機，低至198元。在26日開賣，每店只限2部。只限在沙田、大埔、荃灣店獨家銷售。

黃思麗更指，在1至9月期間，百貨業務的錄得雙位數跌幅，超市業務達雙位數升幅，而一田整體營業額錄得10%的升幅。她預期，是次的優惠日能推動一田整體營業額達10%至15%的升幅。同時亦預計，優惠日之後的聖誕銷售有5%至8%的增長，多項促銷活動望能收窄百貨整體業務的跌幅，和更能提升超市業務的銷售升幅。對於問及店鋪的續租問題，她坦言，全港分店都沒有續租問題，亦沒有減租的情況。

黃思麗更提及，早前公司舉行的e-shop 網上直播活動，訂單量較同時段高出2倍，該段時間的銷售額增長達87%。她更表示，在網店的優惠日活動，推動網店整體營業額按年上升80% ，訂單量亦增加127%。至於未來是否會以直播的推廣常規化，黃思麗指，直播是以直銷的方式推廣，未來有待觀察後再決定。

記者：陳麗歡

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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