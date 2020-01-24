經過近兩年的審查，美國飛機生產商波音公司獲得美國聯邦航空管理局批准讓其737 MAX飛機再次飛行。

美國聯邦航空局(FAA)將詳細列明軟件升級，以及要求波音進行員工更改培訓，以便波音737 MAX在航空界歷史上停飛最長時間約20個月後，才可以恢復商業飛行。

在2018年和2019年，印度尼西亞和埃塞俄比亞分別在2018年及2019年期間的5個月發生的737 MAX墜機事故，造成超過300人喪生，事件導致該機款被禁止飛行，美國當局進行調查，有公司高管被解僱，波音也全球航空領域的領導地位受損，以及損失約200億美元(約1560億港元)。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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