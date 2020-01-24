波音737 MAX獲美國批准恢復飛行
文章日期：2020年11月18日 15:28
經過近兩年的審查，美國飛機生產商波音公司獲得美國聯邦航空管理局批准讓其737 MAX飛機再次飛行。
美國聯邦航空局(FAA)將詳細列明軟件升級，以及要求波音進行員工更改培訓，以便波音737 MAX在航空界歷史上停飛最長時間約20個月後，才可以恢復商業飛行。
在2018年和2019年，印度尼西亞和埃塞俄比亞分別在2018年及2019年期間的5個月發生的737 MAX墜機事故，造成超過300人喪生，事件導致該機款被禁止飛行，美國當局進行調查，有公司高管被解僱，波音也全球航空領域的領導地位受損，以及損失約200億美元(約1560億港元)。
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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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