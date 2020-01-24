惠康與逾260間慈善機構合作派現金券和餐券 料年底前完成
文章日期：2020年11月18日 15:01
惠康超級市場早前按「保就業」計劃要求，展開逾1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃。惠康公布，將與超過260間慈善機構合作，向社會上有需要人士派發200萬張現金券及餐券，總額約8000萬元。派發工作在上周五（13日）開始，料於本年底前完成。惠康香港及澳門常務董事鮑敬康先生表示，將會繼續與慈善機構合作，為弱勢社群送上關懷和支援。
除了向有需要人士派發200萬張現金券及餐券，惠康「點點心意」回饋社會計劃亦包括通過「yuu Give-Back 」計劃配對捐款最多500萬元、向所有香港同事派發現金券，以及推出「日日有低價」計劃，將超過 300件產品鎖定於優惠價格，至少到明年3月底。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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