紫光集團因債務違約，其在港交所（0388）的4隻債券午後暫停交易，包括Unigroup International的債券（5597）、紫光芯盛的債券（4413）、（4414）及（4415）等。

紫光集團為政府重點扶植的半導體事業企業，由清華大學旗下全資擁有。集團早前爆出有13億人民幣的債務違約，債信評等隨即遭調降。

近月國企在內的企業債務違約頻現，當中包括華晨中國（1114）母公司、盛京能源、永城煤電等。彭博早前引述知情人士稱，中國信用市場違約事件已引起高層注動，國務院要求評做風險。

發改委日前承認債市面臨新挑戰，會應對違約的處置工作。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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