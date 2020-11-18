紫光集團債違約 相關債券午後在港停牌
文章日期：2020年11月18日 14:10
紫光集團因債務違約，其在港交所（0388）的4隻債券午後暫停交易，包括Unigroup International的債券（5597）、紫光芯盛的債券（4413）、（4414）及（4415）等。
紫光集團為政府重點扶植的半導體事業企業，由清華大學旗下全資擁有。集團早前爆出有13億人民幣的債務違約，債信評等隨即遭調降。
近月國企在內的企業債務違約頻現，當中包括華晨中國（1114）母公司、盛京能源、永城煤電等。彭博早前引述知情人士稱，中國信用市場違約事件已引起高層注動，國務院要求評做風險。
發改委日前承認債市面臨新挑戰，會應對違約的處置工作。
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