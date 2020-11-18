匯豐調查：62%投資者、企業擬未來一年擴大投資內地規模
文章日期：2020年11月18日 12:43
匯豐前海證券一項調查顯示，62%的國際機構投資者和大
型企業計劃在未來12個月內進一步擴大其內地的投資組合的規模，平均增幅達24.5%，反映隨着內地經濟從新型冠狀病毒疫情中恢復，投資者正重新配置其全球投資組合。
調查顯示，在全球利率極低的環境下，具吸引力的收益率是海外投資者增加參與內地市場的主因。在內地股票和債券被納入全球主要指數的同時，「滬港通」、「深港通」及「債券通」、銀行間債券市場直接投資（CIBM Direct）和「人民幣合格境外機構投資者」（RQFII）等開放措施，亦為境外投資者提供更多參與市場的機會。
2020 年迄今的交易量顯示，國際投資者對內地債券和股票市場的參與度顯著增加。今年首九個月，「債券通」（北向通）成交量按年增長1.22倍，「深港通」及「滬港通」北向成交量則分別上漲157倍和77倍。
調查訪問935間位於亞太區、歐洲和北美洲的機構投資者和大型企業，顯示環境、社會及治理（ESG）是篩選投資項目時的一個關鍵因素。
調查亦發現，在促進海外投資者進入中國資本市場的進程中，國際銀行在內地設立的證券合資公司的角色日漸重要。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
其他報道
港交所：正調查今早國指期貨期權問題 市場數據受影響 運作維持正常
輝瑞CEO：疫苗90%有效性 該數字或有波動 將報告另一數字
高盛擬進行三個月內第二輪裁員 預告明年裁員規模或為該行史上最大