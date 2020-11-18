匯豐前海證券一項調查顯示，62%的國際機構投資者和大

型企業計劃在未來12個月內進一步擴大其內地的投資組合的規模，平均增幅達24.5%，反映隨着內地經濟從新型冠狀病毒疫情中恢復，投資者正重新配置其全球投資組合。

調查顯示，在全球利率極低的環境下，具吸引力的收益率是海外投資者增加參與內地市場的主因。在內地股票和債券被納入全球主要指數的同時，「滬港通」、「深港通」及「債券通」、銀行間債券市場直接投資（CIBM Direct）和「人民幣合格境外機構投資者」（RQFII）等開放措施，亦為境外投資者提供更多參與市場的機會。

2020 年迄今的交易量顯示，國際投資者對內地債券和股票市場的參與度顯著增加。今年首九個月，「債券通」（北向通）成交量按年增長1.22倍，「深港通」及「滬港通」北向成交量則分別上漲157倍和77倍。

調查訪問935間位於亞太區、歐洲和北美洲的機構投資者和大型企業，顯示環境、社會及治理（ESG）是篩選投資項目時的一個關鍵因素。

調查亦發現，在促進海外投資者進入中國資本市場的進程中，國際銀行在內地設立的證券合資公司的角色日漸重要。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

【選股王】華寶整固多時有望再上 可考慮短線投機

上證綜指一枝獨秀 半日升0.47%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升0.2點子

勵晶太平洋早洩藥尋求取得臨床試驗審批 股價飈26%

與戴姆勒研發下一代引擎 吉利曾飆7% 見近兩年半高

港交所：正調查今早國指期貨期權問題 市場數據受影響 運作維持正常

中國連續4個月減持美國國債 持有量跌至2017年以來最低

輝瑞CEO：疫苗90%有效性 該數字或有波動 將報告另一數字

鮑威爾：疫情構成短期重大下行風險 堅決使用所有工具

高盛擬進行三個月內第二輪裁員 預告明年裁員規模或為該行史上最大

恒指高開19點 再現黃金交叉 新股亞東跌9%

滬深三大指數低開 人行進行1000億元人幣逆回購

港交所：國指期貨、期權系統狀況或出現顯示錯誤

傳美國證監擬立新例 中國公司或因審計問題而除牌

港股ADR跌22點 亞東集團、祥生控股上市