防疫措施拖累美股向下，港股今早高開19點後，曾跌最多70點，臨近半日收市升幅擴大至202點，升穿26500點，進一步逼近7月7月日前高位26782點。今早恒指出現20天線(25429.22點)升穿250天線(25378.23點)的黃金交叉。

恒指半日升157點或0.6%，報26572點，成交金額754億元；國指升95點或0.91%，報10646點。恒生科技指數收報7976點，升0.54%。

藍籌31隻升，17隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）創52周高，升8.53%，收報22.9元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）跌3.77%，收報77.75元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）創上市新高，見90.9元，升1.68%，收報90.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；小米（1810）跌0.83%，收報23.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是丘鈦科技（1478）收報10.2元，升8.51%；跌幅最大的是心動公司（2400）收報32.9元，跌2.37%。

北水轉為流入，南下合計淨流入13.63億元，南水北上合計淨流入12.43億元人民幣，較上日增加2230.75%，連續第3日流入，累計流入38.86億元。

兩公司上市，亞東集團（1795）定價0.84元，半日收報0.87元，升3.5%。祥生控股（2599）定價5.59元。半日收報5.59元，無升跌。

京能清潔能源（0579）被提私有化，要約價為每股2.7元，較其上周停牌前收市價2.42元，溢價11.57%。半日收報2.56元，升5.78%。

全面「染紅」，死線前向光大證券（6178）悉售新鴻基金融股權，新鴻基公司（0086）套逾24億。光證半日收報7.21元，升4.34%。新鴻基公司半日收報3.41元，升5.57%。

金山軟件（3888）第三季純利按季跌93%。收報40.65元，跌6.87%。

破頂股包括京投交通科技（1522）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升25.45%；紫金礦業（2899）創52周高，見7.56元，收報7.41元，升4.22%；海豐國際（1308）創上市新高，見15.34元，收報15.18元，升3.97%；中遠海控（1919）創52周高，見7元，收報6.92元，升1.91%；招商銀行（3968）創上市新高，見50.7元，收報50.7元，升2.84%。

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講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

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