港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終於回升，港元1個月期HIBOR升0.2點子至0.10911%。

港元現報7.7526元升值1點子，曾貶值最多3點子，報7.753元，亦曾升值最多7點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.03877%；1星期HIBOR升0.16點子至0.05518%；2星期HIBOR升1.14點子至0.07321%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.32321%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.55518%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.71304%。

美元指數現報92.464升值0.048點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.1435%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0344%，終止連續0日收窄，利差是2020年11月13日後最高，當日差距為-0.0198%

對上一次終止連續0日收窄，是2020年11月13日，當日利差報-0.0198%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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