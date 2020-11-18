勵晶太平洋(0575)今早大漲，高位見0.206元，升26.38%，最新報0.195元，升19.63%。

公司宣布幾項有關Fortacin™️ /Senstend™️ (Fortacin)於中國推出市場所用的名稱），首款治療早洩而不對中樞神經系統產生作用之解決方案分別於中國、美國、台灣、香港及澳門的重要商業化進展。集團指，其商業戰略夥伴萬邦已向中國藥監局提交為Senstend™️試驗性新藥，該藥料於2021年首季度取得中國國家藥品監督管理局藥品審評中心的臨床試驗審批。在，取得審批後，勵晶太平洋將獲江蘇萬邦醫藥支付一筆共400萬美元的款項。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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