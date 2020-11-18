港交所（0388）於10時21分更新狀況，指正調查事件。香港交易所確認其發布的所有有關產品訂單及交易關鍵數據均準確無誤，不受影響。受影響的市場統計數據包括開市價、最高價、最低價及交易量。市場維持正常交易及運作。香港交易所會適時提供最新情況。

港交所：國指期貨、期權系統狀況或出現顯示錯誤

今早，港交所表示，恒生中國企業指數期貨及期權，小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場統計數據在香港交易所網站及部分數據供應商上顯示有誤。

目前，根據網頁資料顯示，其他證券市場交易、北向交易、市場數據、交易後結算系統目前正常運作。今早公布時僅交代衍生產品市場 (HKATS)的問題，而衍生產品市場數據平台 (OMD-D)則顯示正常運作。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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