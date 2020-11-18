聯儲局主席鮑威爾稱，美國經濟復蘇可能會繼續保持「穩健」步伐，但也可能隨著新冠感染人數激增而失去動力。他補充稱，停掉聯儲局的緊急貸款工具為時過早。

鮑威爾稱，感染率上升構成「重大」下行風險，「特別是近期內而言」，「令人擔憂的是，人們將對控制疫情的努力失去信心，不再開展他們認為可能使自己面臨感染風險的活動。已經有一些這樣的苗頭」。

對於近期疫苗的好消息，鮑威爾稱，進展就中期而言是個好消息，但美國經濟要從疫情中完全復蘇，仍有很長的路要走。同時強調，「聯儲局堅決致力於使用所有工具」來支持經濟，「接下來幾個月可能極具挑戰性」。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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