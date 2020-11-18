恒指今早高開19點或0.08%，報26434點，成交金額48億元；國指今早高開21點或0.2%，報10571點。恒生科技指數開市報7940點，升0.09%。

繼早前10天線升穿250天線後，今日出現20天線(25422.3點)升穿250天線(25377.67點)，出現黃金交叉。

藍籌22隻升，20隻下跌，8隻無升跌。吉利（0175）升3.32%，報21.8元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.93%，報6.59元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.77%，報586元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；匯控（0005）跌1.15%，報38.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

多間公司公布業績，績前表現如下謝瑞麟（0417）開市報0.88元，無升跌；歐化（1711）開市報0.181元，無升跌。

兩公司上市，亞東集團（1795）定價0.84元，開市報0.76元，跌9.5%。祥生控股（2599）定價5.59元，開市報5.59元，無升跌。

京能清潔能源（0579）被提私有化，要約價為每股2.7元，較其上周停牌前收市價2.42元，溢價11.57%。開市報2.52元，升4.13%。

全面「染紅」，死線前向光大證券（6178）悉售新鴻基金融股權，新鴻基公司（0086）套逾24億。光證開市報6.91元，無升跌。新鴻基公司開市報3.33元，升3.09%。

金山軟件（3888）第三季純利按季跌93%。開市報42.35元，跌2.98%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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