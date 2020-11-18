恒指高開19點 再現黃金交叉 新股亞東跌9%
文章日期：2020年11月18日 09:27
恒指今早高開19點或0.08%，報26434點，成交金額48億元；國指今早高開21點或0.2%，報10571點。恒生科技指數開市報7940點，升0.09%。
繼早前10天線升穿250天線後，今日出現20天線(25422.3點)升穿250天線(25377.67點)，出現黃金交叉。
藍籌22隻升，20隻下跌，8隻無升跌。吉利（0175）升3.32%，報21.8元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.93%，報6.59元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.77%，報586元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；匯控（0005）跌1.15%，報38.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
多間公司公布業績，績前表現如下謝瑞麟（0417）開市報0.88元，無升跌；歐化（1711）開市報0.181元，無升跌。
兩公司上市，亞東集團（1795）定價0.84元，開市報0.76元，跌9.5%。祥生控股（2599）定價5.59元，開市報5.59元，無升跌。
京能清潔能源（0579）被提私有化，要約價為每股2.7元，較其上周停牌前收市價2.42元，溢價11.57%。開市報2.52元，升4.13%。
全面「染紅」，死線前向光大證券（6178）悉售新鴻基金融股權，新鴻基公司（0086）套逾24億。光證開市報6.91元，無升跌。新鴻基公司開市報3.33元，升3.09%。
金山軟件（3888）第三季純利按季跌93%。開市報42.35元，跌2.98%。
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