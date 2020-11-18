彭博引述消息指，美國證券交易委員會(SEC)正在推進一項可能將中國公司踢出該國交易所的計劃。

報道指，總統的金融市場工作組8月份要求SEC通過最快可能於2022年生效的新限制措施後，SEC打算在今年年底前提議一項新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌。SEC主席Jay Clayton和財政部長梅努欽都是總統金融市場工作組的成員。

不過，報道指今次新規不太可能在總統特朗普任任期於1月20日結束前敲定。而Clayton亦計劃於年底前卸任，有關計劃或將留給由拜登挑選的新主席。而今年5月，美國參議院不分黨派全體一致地批准了一項法案，指示SEC啟動將未讓美國監管機構檢查審計底稿的中國公司摘牌的程序，亦有機會對其繼任者造成壓力。此外，發布一個方案還需要SEC徵求公眾意見。

SEC對制定新規計劃不予置評。

報道補充指，中國拒絕讓美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的檢察員審查阿里巴巴（9988）和百度等在美上市公司的審計底稿，是一個已困擾美國監管機構十余年的問題。隨著兩國緊張關係進一步惡化，加上瑞幸咖啡今年爆發了備受關注的會計醜聞，這一問題變得更加緊迫。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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