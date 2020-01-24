港股ADR跌22點 亞東集團、祥生控股上市
文章日期：2020年11月18日 08:48
美股向下，港股ADR跌22點或0.09%，報26392點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報581.6元；匯控（0005）跌1.6%，折合報38.62元；建行（0939）跌0.18%，折合報5.99元。
美期現跌0.1%至0.2%。日股現跌0.74%，韓股現升0.08%，澳股現升0.38%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括謝瑞麟（0417）、歐化（1711）等。
兩公司上市，亞東集團（1795）定價0.84元，祥生控股（2599）定價5.59元。
京能清潔能源（0579）被提私有化，要約價為每股2.7元，較其上周停牌前收市價2.42元，溢價11.57%。
鄭志剛任白武士，2.81億入主民眾金融（0279）。
全面「染紅」，死線前向光大證券（6178）悉售新鴻基金融股權，新鴻基公司（0086）套逾24億。金山軟件（3888）第三季純利按季跌93%。
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