美股日前受疫苗消息利好而創新高，不過隔晚市場受到新增感染人數快速增加，多地實施防疫封鎖，抑制了市場對於疫苗最終終結疫情的樂觀預期，道指低開150點後，僅曾收窄跌幅至78點，最多曾跌430點。

道瓊斯工業平均指數收跌167點，跌幅0.56%，報29783點。標普500指數收跌17點，跌幅0.48%，報3609點。納斯達克綜合指數收跌24點，或0.21%，報11899點。

家得寶跌2.54%，報272.47美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低46點，而波音升3.78%，報210.05元，貢獻道指50點。

科技股方面，蘋果收市報119.39元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報1761.66元，跌0.69%，亞馬遜收市報3135.66元，升0.14%，Facebook收市報275元，跌1.41%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報388點。德國DAX指數收跌0.04%，報13133點；法國CAC 40指數漲0.22%，報5483點；英國富時100指數收跌0.88%，報6365點。