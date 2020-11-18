疫苗消息後恒指微升，科技股則大跌，價值股卻穩步上揚。受惠的航空、酒店、旅遊板塊持續上升，但成交量有所縮減。恒指上周至今在26,000點之上橫行，其間升市多收陰燭，反映投資者傾向趁高獲利，但沒有追沽的意圖。入市策略以傳統藍籌股為主，但也可開始留意一些已深度下跌的前期熱門股。

恒指過去5個交易日僅升0.43%，但很多舊經濟股表現出色，過去5個交易日累升最多的10隻成分股中，多達8隻是舊經濟股，僅舜宇（2382）和藥明生物（2269）屬動力股。傳統藍籌都大放異彩，長和（0001）、太古A（0087）、領展（0823）、長實（1113）和港鐵（0066）都有好表現。

港資股多超買 料高位橫行整固

要留意，上述港資股的14天RSI都升破70%進入超買區，意味港資股是集體強勢上揚。筆者早前指出，即使香港很多以往獨有競爭優勢已消失，但無礙2021年經濟復蘇，不要對港資股太悲觀。結果在疫苗消息後，大落後的港資股受到資金追捧而成大贏家。從估值角度看，依然是處於歷史區間偏低水平，超買後可能在高位橫行整固，但大勢向上。

另外，近期一些強勢板塊的落後股也起動。例如集裝箱龍頭中集（2039）大幅上升後，勝獅（0716）近日也發力，昨日便升近15%；安踏（2020）和李寧（2331）升勢停不了，特步（1368）昨日也升11.5%。落後股起動，升勢往往又急又快，但也短暫，小注投機無妨。另外，這也意味龍頭股升勢可能也差不多。

強勢板塊落後股起動 可小注

醫療器械今年上半年是明星股，但隨着集採政策到來，股價也持續下跌。今年幾隻明星醫療設備股的主力產品冠脈支架剛進行集採，由於客戶就只有醫院，若未能獲得集採訂單基本上就是死路一條，故各大廠商都大幅割價，中標產品價格降幅高達50%。微創有四款產品入圍，累計意向採購量約39萬個，佔總量的近四成。消息公布後股價下跌，但至少在集採中成為贏家，生意額和利潤有一定保證，也肯定可持續經營。近期股價終出現反彈，沒有如沛嘉（9996）般一跌再跌，反彈力度也強於啟明醫療（2500）。

微創27元有支持 30元以下分段吸

從股價來看，微創大致上於27元水平找到支持，現價處於通道頂部但也輕微升破下降軌，值博率一般。短線可看看股價能否再升，若持續強勢則可能有好消息跟尾，若股價回順，則可於30元以下分段收集，博反彈和炒波幅。

[張兆聰 數據尋寶]