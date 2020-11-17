已停牌近十個月的前「謎網股」民眾金融（0279）訂立重組契據，獲新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛以個人身份扮演「白武士」入主。鄭志剛將向民眾提供兩筆貸款2.01億元，並計劃將首筆總值1.61億元的貸款轉為股份，另認購總值8000萬元民眾的新股，前後向民眾金融提供2.81億元資金。連同配售減持及將第二筆貸款轉為股份後，他將在民眾金融持股75%，成為單一最大股東。

民眾指出，鄭志剛無意改變集團之現有主要業務，亦無意向其注入任何資產或業務。儘管如此，該集團將繼續尋求新業務機遇以改善其盈利能力及業務前景、鞏固或簡化其現有業務、增強其未來業務發展及加強收入基礎，並於合適機會出現時可能多元化至其他業務。現時民眾金融主要從事證券及期貨經紀服務；配售、包銷及孖展融資服務；保理融資及融資租賃業務；保險經紀及理財策劃服務及企業融資業務。

根據重組方案，鄭志剛將向民眾金融分別提供1.61億元及4000萬元貸款，並認購民眾新股，涉值8000萬元，每股認購價0.01614元，發行49.57億股。若民眾金融在明年6月底前未獲復牌，民眾將以1元代價，向鄭志剛出售民眾期貨、民眾企業融資、民眾證券等。

據了解，鄭志剛是次入股民眾會分兩步走，首階段是收購民眾金融科技旗下的持牌公司，即包括持有證監會 1、2、4、6、9 號牌照及保險經紀牌照的公司，並與民眾金融科技分開獨立營運，不受債務及資產重組影響，相關收購已獲證監會批准。繼而在獲得臨時清盤人的協助下成功清理債務及復牌，並入主民眾金融上市公司，預計最快於明年5月獲得聯交所批准成功復牌。假若復牌失敗，第二階段收購上市公司部份會終止，但不影響首階段的收購。

在今次鄭志剛以白武士身份作出投資民眾金融前，他早於去年已跟騰訊（0700）、港交所（0388）、高瓴資本等，合資組成富融銀行，並於去年獲金管局頒發虛擬銀行牌照。消息指，今次投資將與他的其他投資產生協同效應，發展數碼及虛擬金融服務。