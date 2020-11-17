渣打集團（2888）早前公布成立新的集團架構，今日再公布新架構下的人事任命。

早前渣打已公布，成立新的「個人、私人及中小企業銀行部」，由目前東盟及南亞地區行政總裁徐仲薇帶領。今日再公布，此部門會由兩個客戶群組及兩個地區組成，Vishu Ramachandran 將率領個人客戶及中小企業銀行部，徐仲薇將率領私人及優先理財直至作出新人選任命，尚明洋將率領亞洲區個人、私人及中小企業銀行部• Kariuki Ngari 將率領非洲、中東及歐洲的個人、私人及中小企業銀行部直至有新人選任命，他同時兼任肯尼亞及東非行政總裁。黃玲玲將率領客戶經驗及策略業務應用部。

另外，早前渣打公布，把東盟、南亞、大中華及北亞地區連合起來，成立「亞洲區」，由現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正帶領，今日再公布亞洲區豁下各市場的CEO任命。禤惠儀主管香港、台灣及澳門地區；張曉蕾主管中國及日本；Zarin Daruwala主管印度及南亞地區包括孟加拉、斯里蘭卡及尼泊爾 (有待監管機構批准)；謝仁儀主管印尼及東盟地區包括汶萊、澳洲及菲律賓；李福祐主管新加坡及東盟地區包括馬來西亞、越南、泰國及其代辦處；朴鍾福主管韓國；林遠棟主管大灣區。

Torry Berntsen 除了出任集團歐洲及美洲區行政總裁外,亦同時出任歐洲及英國行政總裁並會調遷英國；Steve Cranwell 將繼任Torry為美洲區行政總裁並向Torry匯報。

以上所有任命及管理團隊將於2021年1月1日起生效。因此，集團2020年度的全年業績，仍會按目前架構作公佈。