今年疫情對企業數字化帶來不同影響，阿里巴巴（9988）集團董事會主席兼首席執行官張勇出席一個論壇時表示，疫情讓數字化轉型加速，使「 要不要轉」變成「 轉的到不到位」，是一個必需回答的問題，而不是一個選擇題。集團期望雙11周期拉長以後，消費者可以有更多的時間選擇商品，也有們大量的消費者是在這個周期當中重複來進行消費。

另外，阿里巴巴旗下的東南亞電商平台Lazada，在其雙11購物狂歡節期間，超過4000萬用戶和40萬個品牌賣家參與活動，實現1100萬美元銷售額僅用時100秒，多項數據均刷新東南亞電商大促銷的新紀錄。

Lazada集團首席執行官李純表示，今年Lazada雙11的優異表現，很大程度反映出東南亞越來越多的消費者和商家開始轉向線上交易；尤其是今年疫情背景下，東南亞本土零售業的全面數字化趨勢已大大加速。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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