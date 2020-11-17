聯交所公布，今日是滬港通六周年，截至11月10日，滬股通和深股通總成交金額達36.9萬億元人民幣，累計淨流入1.12萬億元人民幣；南向港股通總成交金額達13.7萬億港元，累計淨流入1.62萬億港元。

香港和海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，已激增至2.1萬億元人民幣；內地投資者透過港股通投資港股的持股總額亦持續上升，由2014年底的131億港元增至1.88萬億港元。

滬深港通單日成交額於2020年再創新高，北向交易單日成交額於2020年7月7日創六年新高，達1,911.6億元人民幣；南向交易單日成交額於2020年7月6日創歷史新高，達601.7億港元。

聯交所指，未來將繼續與內地合作夥伴和監管機構合作，改善互聯互通機制，進一步擴大滬深港通投資範圍，為兩地市場帶來更多機會。滬深港通開通令投資者首次在不改變本地市場交易習慣原則下，方便快捷直接參與對方市場，開啟中國資本市場雙向開放的新時代。

記者：蕭嘉聰

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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