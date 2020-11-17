全面「染紅」 死線前悉售新鴻基金融股權 新鴻基公司套逾24億
文章日期：2020年11月17日 17:42
老牌證券行新鴻基金融正式全面「染紅」，新鴻基公司（0086）公布擬行使認沽期權，要求光大證券（6178）全購公司所持新鴻基金融餘下30%股權，總作價約24.13億元。交易完成後，新鴻基公司將不再持有新鴻基金融股權。
光證於2015年以41億作價，向新鴻基公司收購新鴻基金融七成股權，意味新鴻基透過出售全部新鴻基金融股權套現逾65億元。根據當時協議，光證授予新鴻基公司一項認沽期權，可於2018年12月2日至2020年12月2日期間，要求光證收購所持餘下三成新鴻基金融股權，交易作價以當時交易代價另加每年8.8厘回報計算。
集團表示，所得資金將用於投資、一般營運資金或派息用途。
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