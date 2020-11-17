老牌證券行新鴻基金融正式全面「染紅」，新鴻基公司（0086）公布擬行使認沽期權，要求光大證券（6178）全購公司所持新鴻基金融餘下30%股權，總作價約24.13億元。交易完成後，新鴻基公司將不再持有新鴻基金融股權。

光證於2015年以41億作價，向新鴻基公司收購新鴻基金融七成股權，意味新鴻基透過出售全部新鴻基金融股權套現逾65億元。根據當時協議，光證授予新鴻基公司一項認沽期權，可於2018年12月2日至2020年12月2日期間，要求光證收購所持餘下三成新鴻基金融股權，交易作價以當時交易代價另加每年8.8厘回報計算。

集團表示，所得資金將用於投資、一般營運資金或派息用途。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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