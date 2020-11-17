內地近期頻頻有國企債務違約，摩根大通發表報告亦指出，今年截至11月，國企債券違約率為0.3%，較2019年全年的0.1%有所增加，且據該行估算，國企債券的潛在債務風險率為5.3%，意味國企違約仍有可能增加。

不過，報告認為國企違約事件並不會引起明斯基時刻，即資產價格崩潰，一來目前整體企業累計債券違約率只有1.83%，仍低於銀行不良貸款率1.96%；二來相信中央將謹慎行事，會採取循序漸進的債務處理方式，而不會以一刀切的抽貸斷貸，衝擊金融體系；三來中國經濟正在復蘇，一定程度紓緩企業債務違約壓力。

但報告提醒，像近期河南省國資委旗下永煤違約，據內媒報道在發生違約之前，永煤曾把資產轉走，此舉表明公司的還債意欲顯然甚低，這種對信用風險認識不足的企業管治，會推高國企違約風險。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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