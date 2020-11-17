內地互聯網巨頭百度在昨日美股收市後，公布截至9月底的第三季業績，期內淨收入由虧轉盈，錄得136.78億元（人民幣，下同），按季升282％，而去年同期虧損為63.73億元。總收集按年升1％至282.32億元，勝市場預期。但百度隔晚收市後延長時段先升後跌，收報146.2美元，跌1.11%。

百度的核心收入按年升2％至210.4億元，在線營銷收入為184億元，與去年持平，非在線營銷收入按年升14%至29億美元。主要受惠於雲端服務的增長的推動。百度預計第四季的收入介乎在286億元和313億元的水平，料全年的按年增長幅度在-1％至8％之間。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，集團的收入增長在第三季度實現了正增長，指許多廣告行業都在轉變，該轉變有利百度，和從國內經濟復蘇中進一步受益。李彥宏更提及，集團的新AI業務在第三季中取得良好的增長，特別在雲端業務方面。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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