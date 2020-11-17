傳角逐下任美國財長 耶倫：無可奉告
文章日期：2020年11月17日 17:03
美國聯儲局前主席耶倫周一出席彭博創新經濟論壇時，被問到她是否正考慮擔任新一屆政府的財政部長時，她表示抱歉並無可奉告。《彭博》報道，雖然耶倫避談自己在拜登政府擔任財長的可能，但前財長勞倫斯薩默斯（Lawrence Summers）就指，她將是一位出色的財政部長。
耶倫於會上指出，現時發達國家經濟面臨的核心問題，包括儲蓄過剩及投資短缺，除了依靠中央銀行達至健康增長之外，亦必須制定財政及結構性政策以解決問題。
報道又指，雖然美國聯儲局近日採用了靈活形式的平均通脹目標，有更多空間幫助經濟發展及避免破壞通貨膨脹，但耶倫認為，在經濟「長期停滯」（secular stagnation）的角度，這樣不會很大程度改變現況，目前美聯儲只是盡他們所能去做。
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