美國聯儲局前主席耶倫周一出席彭博創新經濟論壇時，被問到她是否正考慮擔任新一屆政府的財政部長時，她表示抱歉並無可奉告。《彭博》報道，雖然耶倫避談自己在拜登政府擔任財長的可能，但前財長勞倫斯薩默斯（Lawrence Summers）就指，她將是一位出色的財政部長。

耶倫於會上指出，現時發達國家經濟面臨的核心問題，包括儲蓄過剩及投資短缺，除了依靠中央銀行達至健康增長之外，亦必須制定財政及結構性政策以解決問題。

報道又指，雖然美國聯儲局近日採用了靈活形式的平均通脹目標，有更多空間幫助經濟發展及避免破壞通貨膨脹，但耶倫認為，在經濟「長期停滯」（secular stagnation）的角度，這樣不會很大程度改變現況，目前美聯儲只是盡他們所能去做。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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