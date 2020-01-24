高盛預期，未來12個月恒指目標價29700點，比現時有14%的潛在升幅。該行亞太區首席策略師慕天輝表示，低息環境未來仍會持續，有助支持估值在現有水平，明年股市增長主要由盈利上升所支持，因為現時市場已反映明年公司盈利反彈，因為2022年盈利繼續上升相當重要，該行預期中港市場企業今明兩年盈利，分別上升20％和28％，以及上升15％和13％。

高盛將印度升至「超配」評級，韓國、中國AH股同列「超配」，慕天輝表示，中國經濟復蘇跑贏全球的趨勢可望在2021年持續，而盈利具成長力的互聯網股票不斷上升，現佔MSCI中國指數50％，有助提升中國市場估值提升。拜登當選美國總統，亦有助減少市場不確定性。外資現時前低配中國股票，在3月大幅減持中國股票，較1月中高位減少620億美元，及後只是回復增持了10億美元。

行業方面，高盛上調經濟周期股評級，包括汽車和運輸，科技硬件、零售、互聯網、金屬礦業、和化工維持「超配」評級，銀行、電訊、公用則評為「低配」。最近中國推出針對互聯網企業巨頭的反壟斷措施諮詢文件，高盛中國首席策略師劉勁津認為，多個行業都有反壟斷措施，規管並非新事物，要視乎規則的執行能力有多強。其實美國都有反壟斷規則，美國科企盈利仍有增長，顯示反壟斷規則不一定會影響盈利。

今年科技股估值已上升不少，劉勁津指出即使明年估值下跌10％，但盈利上升30％，最終也可為股價帶來20％增長。他指出明年周期股可與成長股一同增長，但兩者增長的差距會收窄。至於美國禁止投資疑與中國軍方相關股票，他指會有42隻股票受影響，目前美國投資者持有3％，全數沽出將減持140億美元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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