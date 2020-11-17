金山軟件（3888）公布截至9月底止第三季業績，純利6.66億元人民幣(下同)，按年升1749%，按季則跌93%。同期收入按年升34%，按年跌2%。

第三季度來自網絡遊戲業務的收益為7.88億元，按年增長19%，較上季度下降9%。按季下跌主因年第二季度成功推出《劍網3》大型資料片，部分被新推出手遊貢獻的收益抵銷。

第三季度來自辦公軟件及服務以及其他的收益為6.09億元，按年增長59%，按季度增長11%。按季增長乃由於政府與企業客戶的穩健需求推動授權業務增長所致。

第三季度錄得分佔聯營公司溢利1230萬元，而去年第三季度錄得分佔溢利1.27億元及今年第二季度錄得分佔虧損1.72億元。第三季度的溢利主要來自確認Cheetah Mobile Inc.（「獵豹移動」）的收益，部分被金山雲確認虧損所抵銷。去年第三季度的溢利主要是由於獵豹移動於該季度確認視為出售一間附屬公司的收益。今年第二季度的虧損主要來自確認金山雲的虧損，部分被確認獵豹移動的溢利所抵銷，原因是其在該季度出售若干投資公司的股份。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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