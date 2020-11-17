政府統計處公布，截至10月底止三個月失業率報6.4%，好過預期的6.6%，並與7至9月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於3.8%的水平。

與7至9月相比，8至10月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於運輸業。就業不足率方面，下跌主要見於教育業，而上升主要見於運輸業。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場情況仍然困難，但該段期間本地疫情維持受控下呈現進一步穩定的跡象。按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在8月至10月較7月至9月下跌0.5個百分點至11.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌至14.8%。另一方面，運輸業的失業率急升0.6個百分點至6.2%，為接近17年來的高位。其他行業的失業率變動不一。

展望未來，羅致光指，雖然整體經濟情況在最近數月見到一些改善，但僱主的招聘意欲應會依然審慎，尤其是當經濟前景仍受正在變化的疫情所困擾，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府會繼續密切留意相關情況。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

恒指反覆升33點 北水終止連續4日流入 京東跌7%

網上保險公司Blue 靠高息產品吸客 年度化保費達4億元

企業債務違約頻發 傳中央評估信用風險

賀一誠：澳門擬建債券二級市場 發綠債及其他債券產品

李顯龍：憂香港局勢 望港可安定下來進入新常態

匯豐保險：視像投保壽險收入達4億

iBond 午後表現平穩 現升2.75%

全球疫苗運力缺口近半 建議政府特事特辦

百度購歡聚國內直播業務 歡聚否認字節跳動有意購其海外直播業務

傳順豐考慮來港第二上市或將快遞業務IPO 順豐：沒有計劃

【專欄】馬氏這一家的良知

恒指半日升幅收窄至28點 小米跌5%

【選股王】醫療器械集採微創成贏家 趁回順可吸