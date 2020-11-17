網上人壽保險Blue推出「WeGuard藥劑EASY保」，一年保費約為988元便可以獲保障額達1200元保健產品，投保人士可於全港多間註冊藥商購買常見的藥物或保健產品，並且實報實銷有關開支。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示：「在新型冠狀病毒疫情下，大家均希望保持身體健康，因此維他命及保健產品對不少人預防疾病或維持健康尤關重要。今次推出新計劃，將日常保健的新習慣融入保險概念」。

該計劃保障涵蓋中西成藥、維他命及保健產品，甚至急救用品、眼藥水、止痛貼等一些日常護理藥物都屬於保障範圍內，投保人可以實報實銷有關開支。 計劃亦包括10萬港元的意外身故保障、5000港元的恩恤身故保障及1萬港元的新型冠狀病毒保障。合資格的索償金額於數日內透過轉數快或銀行轉賬收取索償金額。

孔德秋表示，在疫情下網上投保成為新趨勢，其中2020年到現時為止總保費收入4億元，而今年上半年與2019年上半年比較，投保人年齡集中在25-45歲，而以男性為主；保單數目增長27%，年度化保費按年增長達1000%(10倍)，主要是由定息儲蓄保產品帶動。2020年第二季相比首季年度化保費也增長70%。保單增長也有30%。未來會推出更多新產品及與更多網上平台合作，以吸納新客。

記者：龍彩霞

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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