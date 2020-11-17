恒指今早借疫苗消息高開133點，並曾升最多148點見26530點的7月7日後高位，但升幅很快窄並曾倒跌最多41點，尾市反覆回穩升33點或0.13%，報26415點，成交金額1435億元，較上日減少1.19%；國指跌28點或0.27%，報10550點。恒生科技指數收報7933點，跌1.77%。

藍籌32隻升，17隻下跌，1隻無升跌。長和（0001）升5.17%，收報58元，是升幅最大的藍籌，

小米（1810）未有參與收購榮耀品牌，跌4.37%，收報24.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2%，收報89.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；騰訊（0700）跌2.6%，收報581.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。

恒指跑贏科指，科指成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報5.45元，升5.42%；跌幅最大的是公布業績後的京東（9618）收報341.8元，跌7.12%。

北水南下合計淨流出4.89億元，終止連續4日流入；南水北上合計淨流入0.53億元人民幣，較上日減少97.94%，連續第2日流入，累計流入26.43億元。

兩新股上市，上坤地產（6900）定價2.28元，收報2.3元，升0.87%。金科智慧（9666）定價44.7元，收報44.7元，無升跌。

新iBond收報102.75元，升2.75%。

太古（0019）旗下分拆 料從IPO取得至少1.6億美元。收報44.2元，升3.88%。

中國軟件國際（0354）公布，鴻聯聯創營繼烏鎮後布局鄭州，構建數字產業集群，助力鴻蒙生態繁榮。股價曾創52周高，見7.6元，收報7.31元，升1.39%。

其他破頂股包括，呷哺呷哺（0520）創52周高，見16.48元，收報15.64元，升1.43%；紫金礦業（2899）創52周高，見7.31元，收報7.11元，跌1.25%；中遠海控（1919）創52周高，見6.87元，收報6.79元，升7.44%；藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）創上市新高，見85.65元，收報80.8元，跌3.81%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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