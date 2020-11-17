繼華晨（1114）母公司華晨汽車集團昨日確認債務違約65億元（人民幣下同）後，8月已被破產重組的A股上市公司永泰能源今日召開第一次債權人會議，據《彭博》引述知情人士表示，永泰能源已確認債權364.6億元，另有89.9億元申報金額的債權暫緩確定，重組管理人在會上表示，重組方案包括債轉股和留債安排，轉股價格和條件還在測算中，留債展期擬不少於12年，利率水平為基礎利率。

連同早前已發生債務違約的紫光及永煤，企業債務違約頻發已再掀市場關注。《彭博》引述知情人士稱，國務院已做出指示，要求相關部門評估信用市場的風險情況，確保金融市場穩定，不會出現溢出效應或者出現跨市場或系統性金融風險，中央高層並要求，如有需要應採取相關措施，但並不意味著政府一定需要救助任何企業。另一名知情人士則指，監管部門尤其關心負面消息在市場上傳播對投資情緒的影響；如果市場情緒穩定，就儘量靠市場化手段來平抑波動；若一旦出現風險擴散，監管機構將有應對預案。

而今日發改委舉行的例行發布會上，發言人孟瑋表示，發改委會從三個方面應對債務風險以及違約處置，一是加強監管，做好區域內企業債券監管工作；二是強化協同，加強公司信用類債券管理部門之間的溝通協調，共同防範化解債券市場潛在風險；三是抓早抓小，建立風險防控工作體系，提前了解風險、盡早處置風險。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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