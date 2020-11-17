澳門行政長官賀一誠今日列席立法會全體會議，就《2021年財政年度施政報告》回答議員提問。他回應立法會議員葉兆佳提問時指，政府已加緊債券市場的法制建設，希望明年可逐步落實。未來澳門不只發展綠色債券市場，亦希望能夠發行國債、地方債、企業債等不同債券。但是澳門有債券發行，卻沒有二級市場，因此要進行有關軟硬件建設。

他更指，澳門債券市場需要建設託管及登記等系統，讓發行債券及二級市場共同健康運行。現時澳門的發債交易中心或已成立的公司，政府均有投資股份，但是經營上有困難，因為無二級市場交易。金融業至今已經是澳門第三大產業，2019年的總資產已超過兩萬億澳門元，規模為1999年的12倍。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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