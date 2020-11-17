自新冠肺炎爆發，政府實施社交距離措施，改變了消費者行為，保險業亦加快數碼化步伐應對。匯豐保險自數月前推出遙距視像投保服務，一共錄2000宗約見，透過此渠道購買人壽保險產品的收入達4億。視像投保期間有簽署文件等程序，但暫仍未收到有關安全問題投訴。

匯豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，首9個月公司網頁瀏覽量也按年升1.37倍，日均約9300人使用網上銀行內的保險概覽平台。非現有匯豐客戶，都可直接使用平台進行線上約見。

在所有保障型產品中，今年有23%是直接透過網上銷售，而目前有25%相關產品可供於網上銷售，公司期望於未來18個月把比例提高到33%。文德華相信即使疫情過後，人們生活回復正常，網上投保比例或會下降，但仍會有相當數量。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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